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Амбулаторія за новим стандартом: обладнання і як працює

Торік на Кіровоградщині запрацювала перша сільська амбулаторія, збудована за новим стандартом, під неї спеціально відвели землю, затвердили проект. Будівля енергоефективна, а до неї ще й автомобіль і медобладнання. Усього таких в Україні планують звести до півтисячі.

Тут два лікаря, 4 медсестри. За день приймають кілька десятків людей. А ще тут один із найсучасніших апаратів, що використовують у лікарнях України.

І не лише області. Телемедицина, яку тут уже запровадили, передбачає, що фахівця можна обрати з будь-якого медзакладу України.

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Якщо консультація термінова, зв’язуються одразу. Якщо терпить – то фахівець проконсультує максимум за три дні. Для сімейного лікаря і завідувача амбулаторії передбачене житло. Є зала, дитяча кімната, кухня, ванна.

Збудували першу в Україні сільську амбулаторію нового зразка за державні кошти. 6 млн гривень вистачило і на обладнання, і на сучасний автомобіль.

Згідно з програмою Сільської медицини таких амбулаторій по всій області збудують до 20, по Україні – понад півтисячі.

До слова, як відмовитися від газу і платити за комуналку менше – приклад Жовкви.

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