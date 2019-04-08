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Американські військові провели кавалерійські змагання на Яворівському полігоні

На Яворівському полігоні американські військові влаштували традиційні для свого полку кавалерійські змагання. В них різноманітні забіги, тестування, перевірка рівня володіння зброєю.

Попри те, що знаходяться зараз в Україні, 30 американців вирішили змагатися окремо від побратимів, що на іншому континенті у рідному штаті Теннессі. Вишкіл триває 4 дні, завдань чимало, серед яких: розпізнати військову техніку, письмовий тест тощо.

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Сьогодні претендентів на звання найкращих поділили на взводи. Один із них демонструє влучність із різної стрілецької зброї. Інший взвод отримує завдання швидко евакуювати пораненого солдата з поля бою, надати йому допомогу і подбати про власну безпеку.

Сценарій змагань моделюють одразу на майданчику. Військовим навмисно створюють стресові ситуації. Чи впоралися із завданнями – вирішують вимогливі судді. Переможців визначають за інтелектом і фізичною підготовкою.

Військові наголошують: саме за шпорами, які є символом кавалерійської атрибутики, можна ідентифікувати бронекавалерійський підрозділ. Срібний атрибут на взутті – хоч і не дорогоцінний, свідчить про досягнення у службі. Їх вручать усім, хто продемонструє високий результат під час навчань.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ЗСУ провели навчання біля окупованого Криму.

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