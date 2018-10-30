Факти / Відео / Україна / Ананаси та ківі замість баланди: нове меню українських військових/

Ананаси та ківі замість баланди: нове меню українських військових

Замість баланди – індичка в сметанному соусі, банани, ківі та ананаси. З минулого тижня українські військові перейшли на нову систему харчування.

Тепер вони мають на вибір кілька страв – усе свіже та смачне, а  загальна калорійність на день має бути не менше трьох тисяч калорій.

Читайте: Українська армія отримає канадські снайперські гвинтівки PGW LRT-3

За новою системою харчування продукти закуповують не раз на місяць, а кожні три доби, щоб не псувались. Щоденний раціон заносять в електрону базу для контролю. Збільшилися порції та асортимент.

Вартість харчування одного бійця майже 70 гривень на день.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українська армія піднялася у рейтингу найсильніших армій світу.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Олександр Лукашенко
На канікули – в армію. Лукашенко налякав білоруських студентів
Порошенко зрівняв права жінок і чоловіків у ЗСУ
Жінки в ЗСУ
Тепер однакові: права жінок і чоловіків в армії зрівняли
Норвегія зміцнює кордон з РФ морською піхотою США
Міжнародні танкові змагання НАТО: на якому місці Україна
Танки РФ
Вперше за 20 років. Росія різко скоротила витрати на армію
полторак
В Україні змінили формат роботи військкоматів
Найпотужніші армії Європи: Україна в топ – 10

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка