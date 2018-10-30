Ананаси та ківі замість баланди: нове меню українських військових

Замість баланди – індичка в сметанному соусі, банани, ківі та ананаси. З минулого тижня українські військові перейшли на нову систему харчування.

Тепер вони мають на вибір кілька страв – усе свіже та смачне, а загальна калорійність на день має бути не менше трьох тисяч калорій.

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За новою системою харчування продукти закуповують не раз на місяць, а кожні три доби, щоб не псувались. Щоденний раціон заносять в електрону базу для контролю. Збільшилися порції та асортимент.

Вартість харчування одного бійця майже 70 гривень на день.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українська армія піднялася у рейтингу найсильніших армій світу.

Опубліковано Жовтень, 30 в 19:56



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