Анатолій Гриценко презентував свій виборчий штаб

Свою команду на вибори президента презентував Анатолій Гриценко. Боротися за перемогу на виборах Гриценку допомагатимуть представники одразу 4 партій: насамперед Громадянської позиції, а також Хвилі, Рідної країни та Європейської партії України.

Загалом, у штабі на штатній основі працюють до двох десятків людей. Решта – волонтери. Очолив штаб – нардеп Віктор Чумак.

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Микола Томенко призначений заступником керівника центрального штабу з питань стратегії виборчої кампанії. За юридичну частину відповідатиме Микола Катеринчук, організаційні питання та регіони – Сергій Аверченко, а за співпрацю з волонтерами – Єгор Фірсов. Свій штаб команда ототожнює із прозорим офісом. Мовляв, інших, закритих і підкилимних, немає.

Анатолій Гриценко обіцяє чесну кампанію, своїх конкурентів він не обливатиме брудом. А на підтвердження відкритості штабу – журналістам провели екскурсію.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Анатолій Гриценко вважає, що активна фаза бойових дій на Донбасі вже завершена.

Опубліковано Cічень, 17 в 17:52



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