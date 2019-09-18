Анемія Блекфена Даймонда: 1-річна Марійка потребує допомоги

Марійка Васильєвська від самого народження бореться за життя. Весь час лікарі не могли точно встановити діагноз дівчинці.

Щомісяця їй переливали кров. Нарешті зрозуміли, що за хвороба – анемія Блекфена Даймонда.

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Марійка має чудовий шанс вилікуватися, однак для цього потрібна пересадка кісткового мозку. Дві клініки в Ізраїлі та Італії вже дали позитивну відповідь і готові до співпраці.

Для трансплантації потрібно $150 тис.

Номер картки ПриватБанку: 4731 2196 1096 6891 Васильєвська Ольга (мама)

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