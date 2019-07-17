Ангела Меркель святкує 65-річний ювілей. З чого починала німецька канцлер

Перша в історії Німеччини жінка-канцлер, завжди врівноважена та дисциплінована Ангела Меркель сьогодні святкує 65-річний ювілей.

Стабільність, дисципліна і врівноваженість – з такими поняттями асоціюється канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона майже 15 років керує однієї з найпотужніших європейських країн і за версією журналу Форбс, 8 років поспіль очолює список найвпливовіших жінок світу. Сьогодні Ангелі Меркель 65. Для багатьох вона уособлює риси справжнього німецького політика.

Меркель заслужила звання кризового менеджера ЄС. Під час її канцлерства Європа стикнулася з навалою мігрантів, Брекзитом, фінансовою кризою та іншими викликами. Зберегти Євросоюз та його демократичні цінності завжди було головним завданням фрау Меркель, як і добробут власної країни.

Німецька канцлерка знає важливість України для Європи.

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Війна на Донбасі та окупація Криму – проблеми над вирішенням яких Меркель працювала чи не найбільше серед іноземних партнерів.

Її участь у Нормандських переговорах та антиросійські санкції, які канцлер наклала наперекір німецькому бізнесу та багатьом політикам, залишалися потужним важелем впливу на Москву.

Вже у 2021-му четверта канцлерська каденція Меркель закінчується і на цьому Ангела завершує свою політичну кар’єру.

До слова, зустріч Трампа і Меркель на G20: політики обговорили реформи в Україні.

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