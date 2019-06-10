Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Анкара плаває у воді: троє загиблих, зливи затопили вулиці

У столиці Туреччині – Анкарі напередодні пройшли потужні зливи.

Дощі спричинили паводки. Затопило десятки вулиць, офісних приміщень та домогосподарств. Через негоду загинули троє людей.

Дивіться: За 40 хв вода піднялась до метра! Затопило село Тисовець у Чернівецькій області

Зливи були такої сили, що місто буквально плавало за дві години. Подекуди рівень води сягав машинам по вікна.

Нагадаємо, що у Сербії через повінь затопило 300 будинків і 13 мостів, є загиблий.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Все, що потрібно знати про відпочинок у Туреччині: регіони, готелі, екскурсії
На Закарпатті п’ятикласника віднесло течією – його шукають рятувальники
У Туреччині на 19-річну дівчину впала купа цегли
Туреччина скоротила імпорт російського газу
Паводок на Івано-Франківщині: сотні будинків підтоплено
Новітня зброя: якими будуть війни в майбутньому
Лижні курорти Туреччини засипало снігом
Відбивають до 7 тис. атак на рік! Як працює кіберзахист у Туреччині

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка