Анкара плаває у воді: троє загиблих, зливи затопили вулиці

У столиці Туреччині – Анкарі напередодні пройшли потужні зливи.

Дощі спричинили паводки. Затопило десятки вулиць, офісних приміщень та домогосподарств. Через негоду загинули троє людей.

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Зливи були такої сили, що місто буквально плавало за дві години. Подекуди рівень води сягав машинам по вікна.

Нагадаємо, що у Сербії через повінь затопило 300 будинків і 13 мостів, є загиблий.

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