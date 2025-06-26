Анна Вінтур залишає посаду головної редакторки Vogue – CNN

Анна Вінтур залишає посаду головної редакторки американського видання Vogue, яку обіймала майже чотири десятиліття.

Інформацію підтвердило видавництво Condé Nast у коментарі CNN.

Редакторка Vogue Анна Вінтур залишає посаду – що відомо

Про своє рішення Вінтур оголосила колективу в четвер. Вона не покидає компанію повністю, однак зменшить обсяг обов’язків. Надалі Вінтур залишатиметься на посаді глобальної директорки з контенту Condé Nast, відповідаючи за всі бренди медіахолдингу у світі, а також продовжить виконувати функції глобальної редакторки Vogue.

На зміну ролі головної редакторки американського Vogue запровадять нову – керівник редакційного контенту.

На посаді головної редакторки Вінтур повністю змінила обличчя Vogue, перетворивши стримане й консервативне видання на трендсеттера, здатного як підняти, так і зруйнувати кар’єру дизайнерів.

Нагадаємо, зірка Голлівуду Арнольд Шварценеггер зізнався, що найбільше грошей у своїй акторській карʼєрі він заробив не завдяки бойовикам, а завдяки комедії Близнюки, що вийшла у 1988 році. Партнером Шварценеггера у стрічці був актор Дені Девіто.

Ведучий Енді Коен запросив знаменитість на своє шоу, де спитав, чи справді актор отримав понад $20 млн за роль у комедії Близнюки.

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