Аномальна спека в Європі: загинули 8 людей

Від спеки в Європі вже 8 загиблих.

Лише у Франції від аномально високої температури загинуло четверо людей. Ще по двоє жертв в Італії та Іспанії. Тривала спека накрила всю південно-західну Європу.

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Утім, ризик постраждати від спеки абсолютно не злякав туристів. Навіть у +40 люди виходили на берег Середземного моря.

За прогнозами синоптиків у Францію вже повертається прохолода.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через спеку у Франції скасовують сесії, а в Німеччині роздягаються.

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