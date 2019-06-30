Аномальна спека в Європі: загинули 8 людей
Від спеки в Європі вже 8 загиблих.
Лише у Франції від аномально високої температури загинуло четверо людей. Ще по двоє жертв в Італії та Іспанії. Тривала спека накрила всю південно-західну Європу.
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Утім, ризик постраждати від спеки абсолютно не злякав туристів. Навіть у +40 люди виходили на берег Середземного моря.
За прогнозами синоптиків у Францію вже повертається прохолода.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через спеку у Франції скасовують сесії, а в Німеччині роздягаються.
2019-06-30
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