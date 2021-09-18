Аномальні черги та українці з Донбасу: як у Росії нечесним шляхом набирають голоси

Аномальні черги на російських виборах до Держдуми дивують другий день поспіль. Найбільше серед охочих проголосувати у перший із трьох днів виборів держслужбовців та військових.

Російське видання Медуза пише, що усіх бюджетників компанії змушували проголосувати до опівдня, і лише потім повертатися на роботу.

– Ми бачимо, як адміністрація використовує технологію для того, щоб змусити масово людей голосувати підконтрольно. Відбувається це в п’ятницю та зранку тільки з однієї причини – тому що в п’ятницю менший контроль, – каже представник незалежної групи моніторингу виборів Голос Девід Канкія.

Також правозахисники фіксують, що часто молодь голосує по кілька разів. Напередодні до Ростовської області на дільниці звозили жителів тимчасово окупованих районів Донбасу, які мали російські паспорти.

Україна закликала світ не визнавати результати голосування в Криму та на Донбасі, й засудити незаконні дії Росії.

Нагадаємо, вибори у Держдуму у Росії розпочалися 17 вересня. Вперше майже за 30 років вони відбуватимуться без міжнародних спостерігачів.

У виборах беруть участь 14 партій. Проте реальних кандидатів у правлячої партії Єдиної Росії – немає. Адже усіх опонентів Кремль запроторив за ґрати.

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