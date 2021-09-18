Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ / Росія
Дарина Реготун |

Аномальні черги та українці з Донбасу: як у Росії нечесним шляхом набирають голоси

Аномальні черги на російських виборах до Держдуми дивують другий день поспіль. Найбільше серед охочих проголосувати у перший із трьох днів виборів держслужбовців та військових.

Російське видання Медуза пише, що усіх бюджетників компанії змушували проголосувати до опівдня, і лише потім повертатися на роботу.

– Ми бачимо, як адміністрація використовує технологію для того, щоб змусити масово людей голосувати підконтрольно. Відбувається це в п’ятницю та зранку тільки з однієї причини – тому що в п’ятницю менший контроль, – каже представник незалежної групи моніторингу виборів Голос Девід Канкія.

Також правозахисники фіксують, що часто молодь голосує по кілька разів. Напередодні до Ростовської області на дільниці звозили жителів тимчасово окупованих районів Донбасу, які мали російські паспорти.

Україна закликала світ не визнавати результати голосування в Криму та на Донбасі, й засудити незаконні дії Росії.

Нагадаємо, вибори у Держдуму у Росії розпочалися 17 вересня. Вперше майже за 30 років вони відбуватимуться без міжнародних спостерігачів.

У виборах беруть участь 14 партій. Проте реальних кандидатів у правлячої партії Єдиної Росії – немає. Адже усіх опонентів Кремль запроторив за ґрати.

Читайте
Без спостерігачів і опозиції: у Росії стартували вибори депутатів Держдуми

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

МЗС Польщі відповів Росії на заяву про визвольний похід 1939 року
МЗС Польщі відповів Росії на заяву про визвольний похід 1939 року
Україна введе санкції через вибори в Держдуму РФ на окупованих територіях – Данілов
Україна введе санкції через вибори в Держдуму РФ на окупованих територіях – Данілов
Без спостерігачів і опозиції: у Росії стартували вибори депутатів Держдуми
Без спостерігачів і опозиції: у Росії стартували вибори депутатів Держдуми
В Росії виборів немає: як сфальсифіковане голосування може загрожувати Україні
В Росії виборів немає: як сфальсифіковане голосування може загрожувати Україні
В Україні назвали провокацією звинувачення ФСБ про диверсію в Криму
В Україні назвали провокацією звинувачення ФСБ про диверсію в Криму
Україна фіксуватиме порушення на виборах до Держдуми РФ в ОРДЛО та Криму – Кулеба
Україна фіксуватиме порушення на виборах до Держдуми РФ в ОРДЛО та Криму – Кулеба
Європарламент затвердив доповідь про відносини з Росією: у ній згадуються санкції та Україна
Європарламент затвердив доповідь про відносини з Росією: у ній згадуються санкції та Україна
Міжнародна організація журналістів-розслідувачів припиняє роботу в Росії
Міжнародна організація журналістів-розслідувачів припиняє роботу в Росії
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка