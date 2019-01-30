Аншлаг у травмпунктах: плюсова температура перетворила Київ на “ковзанку”

Щороку через падіння травмуються майже 100 тис. українців – це статика МОЗу. Лише у столиці за минулі два дні від ожеледиці травмувались більше 200 осіб. Нинішню статистику ще не підрахували, однак у травмпунктах – справжній аншлаг.

Вранішня ожеледь вклала на лікарняні ліжка десятки людей. По обіді сніг розтанув і столицю накрила нова біда – величезні брудні калюжі. Подекуди – пройти пішки було просто неможливо.

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Відлига й потепління створили купу неприємностей киянам, особливо зранку – тротуари перетворились на ковзанку, їх комунальники посипали піском та сіллю вибірково.

Небезпечно було не лише внизу, а й зверху – з дахів розталий сніг та бурульки так і норовлять впасти на голову. Людей закликають триматися осторонь будівель. Майже кожна в центрі міста – відгороджена червоною стрічкою.

До слова, Факти ICTV розповідали про стан та безпека київських маршруток.

Опубліковано Cічень, 30 в 19:37



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