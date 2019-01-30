Аншлаг у травмпунктах: плюсова температура перетворила Київ на “ковзанку”

Щороку через падіння травмуються майже 100 тис. українців – це статика МОЗу. Лише у столиці за минулі два дні від ожеледиці травмувались більше 200 осіб. Нинішню статистику ще не підрахували, однак у травмпунктах – справжній аншлаг.

Вранішня ожеледь вклала на лікарняні ліжка десятки людей. По обіді сніг розтанув і столицю накрила нова біда – величезні брудні калюжі. Подекуди – пройти пішки було просто неможливо.

Читайте: Черги, сморід і відсутність комфорту: стан київських автовокзалів

Відлига й потепління створили купу неприємностей киянам, особливо зранку – тротуари перетворились на ковзанку, їх комунальники посипали піском та сіллю вибірково.

Небезпечно було  не лише внизу, а й зверху – з дахів розталий сніг та бурульки так і норовлять впасти на голову. Людей закликають триматися осторонь будівель. Майже кожна в центрі міста – відгороджена червоною стрічкою.

До слова, Факти ICTV розповідали про стан та безпека київських маршруток.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ожеледь: як не впасти і куди звертатися за допомогою
Погода в Україні на сьогодні, 30 січня (КАРТА)
Скасовані тисячі рейсів, закриті школи. Чикаго очікує -34 градуси
МАФи на столичному вокзалі: КМДА вдалася до рішучих дій
У Києві чоловік розпилив газ в обличчя водієві маршрутки
Як пережити різкий перепад температур
Погода в Україні на сьогодні, 29 січня (КАРТА)
Пожежа на Київському радіозаводі – відео з дрона

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка