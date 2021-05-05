Антидекомунізація у Харкові: чому мерія не прибрала орден Леніна

Місцева влада у Харкові відмовляється прибирати зі стіни міськради орден Леніна, попри закон про декомунізацію. Поліція перевіряє законність розташування у мерії радянської символіки.

У лютому співзасновник організації Декомунізація. Україна зняв орден зі стіни і викликав поліцію. Проте тоді правоохоронці не відкрили кримінальне провадження, а спробували звинуватити активіста в порушенні закону, наголосивши на тому, що це мають зробити працівники міськради.

Натомість чиновники повісили орден назад. І лише у квітні, після звернення активіста на гарячу урядову лінію, поліція розпочала перевірку законності дій місцевої влади.

Орден Леніна потрібно зняти і здати в музей, заявили в Українському інституті національної пам`яті. Але міська рада відмовляється і готова навіть судитися.

– Цей орден висів, висить і буде висіти. Якщо у Інституту пам’яті є своя позиція, яку він вважає правильною, нехай звертається до суду, – наголосив виконувач обов’язків Харківського міського голови Ігор Терехов.

Активіст Вадим Поздняков каже, що поліція нині просто проводить перевірку і не внесла цю справу в ЄРДР. За його словами, якщо не буде результату, звертатимуться до прокуратури.

Наприкінці лютого 2021 року в Харкові вирішили вдруге перейменувати проспект імені генерала Петра Григоренка на честь маршала СРСР Георгія Жукова.

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