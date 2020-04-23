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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Антирекорд випадків Covid-19: до чого призвело порушення карантину на Великдень

Коронавірус наступає швидкими темпами. За 22 квітня маємо антирекорд – 578 людей захворіли. Серед них 44 дитини і 123 медики. Лідером за кількістю захворювань залишається Чернівецька область – там за добу 87 нових випадків, у Київській області – 61, а у столиці  – 70. На думку міністра охорони здоров’я – все це наслідки порушень карантину і масових освячень лози та пасок.

Київ також б’є сумні рекорди. Нині там вже понад тисяча підтверджених випадків. За 22 квітня до лікарень госпіталізували ще 24 пацієнта, а 46 нововиявлених хворих лікуються вдома. За дотриманням карантину уважно стежать правоохоронці. Поліцейські у Києві вже склали майже тисячу протоколів, 66 з них – за порушення режиму самоізоляції.

Є й позитивні новини. Вінниччина – лідер в Україні за кількістю пацієнтів, які одужали від Covid-19. Там хворобу подолали вже 45 людей. Протестовано понад п’ять тисяч зразків матеріалів  і у 353 випадках підтверджений вірус. Однак, напередодні коронавірус виявили в 11 поліцейських. Всі вони лікуються удома, почуваються нормально, – підтвердили у Нацполіції. Докладніше про ситуацію у регіонах дивіться у сюжеті Василя Саф’янюка та Людмили Цимбалюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки платять медикам за роботу з хворими на Covid-19.

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