Антисанітарія, сморід та брехливі ваги: Факти ICTV і Споживач перевірили Привоз

Привоз – одна з головних візитівок Одеси. Про нього знімають фільми та пишуть жарти, нещодавно навіть Потап знімав тут свій новий кліп. Факти з Максимом Несміяновим вирушили туди, щоб проінспектувати рибний та м’ясний ряди.

На ринку смердить тухлятиною, повсюди залишки риби та луска, одразу ж в очі впадає червона риба. Купуючи її, потрібно не соромитися просити документи, транспортну накладну та навіть коробку, в якій її транспортували.

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Кожен одесит знає, на Привозі немає точних вагів, навіть контрольні брешуть, а якщо покупців щось не влаштовує, то можуть купити продукцію в іншому місці.

За словами Максима Несміянова заморожену рибу краще купувати в магазинах, а не на ринку, бо повторно заморожувати її не можна.

В м’ясному корпусі ситуація не краща, антисанітарія і нестерпний сморід. А продукти теж перевіряють лише на колір, смак і запах.

Як виявилося, на привозі є що приховувати. Тож аби обід із тутешніми харчами не обернулися лікарняним ліжком, їх треба ретельно вибирати, особливо свіжі м’ясо і рибу.

Нагадаємо, Бесарабський ринок у Києві відмовляється від поліетилену та пластику.

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