Антисанітарія та бруд. Чи законно працюють альтанки для відпочинку

Відпочинок в альтанці на березі водойми стає більш популярним. Цим користуються ділки, які пропонують такий відпочинок за чималі гроші. Але чимало з них працюють нелегально.

Озеро Міністера одне з найпопулярніших у Києві. Для комфорту відпочивальників є просторий пляж і альтанки. Аби посидіти у них треба заплатити.

Жмих – так називають чоловіка, який збирає гроші з охочих посидіти в альтанці. При цьому – жодних чеків не дає. Але якщо його запитати, то факт, що він бере гроші заперечує.

Самі ж альтанки брудні та розбиті. До того ж, навколо сміття. Ті, хто наживаються на відпочивальниках, нічого не прибирають. При тому, що у середньому за місяць, нічого не вклавши, заробляють понад 80 тис. грн. Не дивляться за чистотою і у кафе, неподалік альтанок. Побачивши камеру – двері зачиняють.

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На вуличній кухні повна антисанітарія. У пляшках брудна вода, навколо купа непотребу. Власника закладу ми так і не побачили, як і документів. Сама ж територія озера належить комунальному підприємству Плесо. Вони б і мали навести лад. Але окрім платних альтанок, з благоустрою тут лише іржава роздягальна і туалет, від якого сморід за кілька десятків метрів.

Про альтанки на Міністерці у КП Плесо знають. Та чи є вони законними – не кажуть.

Не захотів поїхати з нами чиновник і наступного дня. Натомість, у департаменті благоустрою повідомили – вже цього року демонтували майже пів сотні незаконно встановлених альтанок. А от чи покарали когось – не відомо.

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