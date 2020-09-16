Антисанітарія за 100 грн. В столичному гаражному кооперативі влаштували хостел

Українці взялися вдосконалювати будівлі для автівок, при чому, нікого не питаючи. Під’єднують до цих споруд самовільно воду і каналізацію, відкривають там магазини, живуть самі чи навіть здають в оренду.

У звичайному столичному гаражному кооперативі живуть люди. Тут є двоповерхові гаражі з балконами, вікнами та навіть з ліфтами. Чоловік, який продає гараж каже, що вгору і вниз можна будувати наскільки вистачить грошей і фантазії. А також радить на незаконність не зважати.

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Будівлі без поштової адреси. Не знають тут і що таке комуналка, бо за воду і каналізацію донедавна не платили.

Хтось облаштував у гаражі магазини, а хтось звів триповерховий хостел. Нічліжка популярна, бо за добу беруть всього 100 грн. У тісній кімнаті хостелу шестеро людей, усюди антисанітарія.

Серед гаражів є і двоповерховий будинок з скляним дахом. Законністю будови тут теж не переймаються.

Голова кооперативу каже, що його кооператив найбільший у Європі. Тут понад 2,5 тис. гаражів. Він запевняє, що незаконних будівель у нього немає, бо за всім стежить.

Та як правило жодних дозвільних документів власники не мають. А юристи кажуть, що узаконити такий самобуд майже нереально.

Утім, заборонити жити у гаражах та змусити знести іноді небезпечні споруди жоден з чиновників не може. Такий механізм ніде не прописаний. Відтак, покарати несумлінного власника теж майже неможливо.

Київський Острів. Загублене місто в столиці

Факти ICTV відшукали у Києві загублене місто. Воно розташувалось біля самісінького Дніпра у промисловій зоні на Видубичах.

Понад 30 років там люди живуть без документів на землю та будинки, за комунальні послуги не платять, бо їх фактично немає, а швидка чи пожежна сюди приїжджають дуже рідко.

Своє поселення, яке має не одну легенду, називають Острів. Деякі помешкання ніби з будівельного сміття, а паркани – із підручних засобів.

Чужинці сюди заходять рідко, тож появі гостей раді не всі. Тут навіть є свій староста.

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