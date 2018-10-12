Апарати УЗД, тепловізори, ехокардіографи: Інститут серця у Києві отримав благодійну допомогу

У відділенні дитячої реанімації київського інституту серця за тиждень – до десятка маленьких пацієнтів з усієї України. Високотехнологічне обладнання тут потрібно понад усе.

Вада у серцевому клапані – такий діагноз поставили лікарі місячному малюку, на виїзній консультації у Рівному.

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Нині хлопчик одужує після операції. На його руці, ще є катетор, через який щодня малятко отримує ліки. Від сьогодні в Київському інституті серця, знайти вени таким немовлятам буде набагато простіше. Бо отримали найсучасніше кардіологічне обладнання, необхідне для точної діагностики та ефективної терапії маленьких пацієнтів.

Також це новітні апарати УЗД, кишенькові ехокардіологи. Загалом понад сорок профільних приладів останнього покоління. Таку благодійну допомогу на три мільйони гривень, надало Україні посольство Кувейту.

До слова, 98% пацієнтів одужують. Інститут серця рятує дітей із тяжкими вадами.

Опубліковано Жовтень, 12 в 14:06



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