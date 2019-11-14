Apple нагріли на $6 млн. У США китайці обмінювали підроблені iPhone на справжні

Китайські шахраї завдали збитків компанії Apple на $6 млн. Придумали схему, як обмінювати фальшиві iPhone і iPad на справжні.

Закуповували підробки в Китаї та привозили їх до Сполучених Штатів. Там ламали і здавали до сервісних центрів, а тоді отримували нові пристрої.

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Обман помічали не одразу, адже всі iPhone мали серійний номер, який відповідав справжнім. Злочинці діяли в понад 40 американських штатах.

Правоохоронці затримали 11 підозрюваних у Каліфорнії. Серед них вихідці з В’єтнаму, Китаю та Росії. Організаторам шахрайської схеми загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Луганщині шахраї придумали нову схему обману через інтернет.

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