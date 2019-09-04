Арешти у Росії: активіст отримав три роки, бо торкнувся до шолому росгвардійця

Він торкнувся шолома бійця росгвардії – і отримав три роки колонії.

У Москві за ґрати потрапив Кирило Жуков. Під час акції за вільні вибори чоловік підняв забрало на шоломі бійця росгвардії який стояв в оточувальному загоні. За це Жукова звинуватили у застосуванні насильства щодо представника влади.

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Але засуджений провину не визнає, каже, лише хотів привернути увагу до постраждалої жінки. Та й сам боєць розповів що не отримував ударів і ніякого фізичного болю не відчув. Тож вважає це лише провокацією.

До слова, протести у Москві: поліцейські побили велосипедиста, що їхав повз.

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