Армія – українська, стіл – шведський: як змінилося харчування в ЗСУ

Реформа харчування військових за стандартами НАТО схоже серйозно і надовго загальмувала.

Окружний адмінсуд Києва зупинив відповідний наказ Міноборони, через що тендери на закупівлю продуктів були скасовані.

Бійці навчального центру Десна можуть самостійно обирати, що з’їсти на обід. На перше подають курячий бульйон і сирний суп. Також на вибір грецький салат, банани та ківі, а на вечерю ванільні булочки.

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На нову систему харчування у Десні перейшли минулої осені, раніше на кухні поралися наймані приватні фірми. Тепер посередники лише постачають продукти, а готують страви військові кухарі. Асортимент збільшили удесятеро.

За каталогом вже їсть половина українського війська. Та це дорожче, ніж раніше, кажуть скептики реформи. У Міноборони відповідають – зате смачно та ситно.

Реформа мала завершитися до кінця року, але тепер вона під загрозою. Окружний адмінсуд Києва зупинив наказ Міноборони за позовом підприємця Алли Богдан із Луцька, яка постачала харчі до армії.

Колишня волонтерка, а нині відповідальна за реформу армійського харчування Діана Петреня певна, що авторка позову чи то прямо, чи опосередковано зацікавлена повернути стару систему, а з нею і приватних посередників.

Міноборони вже надіслало до суду клопотання із проханням скасувати це судове рішення. Якщо не допоможе, подадуть апеляцію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч з групою послів країн G7 і главами представництв ЄС і НАТО в Україні.

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