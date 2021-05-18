Армії передали три комплекти лопатей для гелікоптерів від Мотор Січі

Українські лопаті для гелікоптерів запорізького підприємства Мотор Січ отримали державний сертифікат. Три комплекти вже передали армії.

Паспорти на них президент Мотор Січ В’ячеслав Богуслаєв вручив міністру оборони Андрію Тарану.

Презентація лопатей запорізьких авіабудівників для Мі-24 відбулась ще в грудні. До власного виробництва українські інженери йшли зо 10 років.

За їхніми словами, на світовому ринку один комплект коштує близько $1 млн. Виробляють їх у США та в Росії.

Українські коштуватимуть дешевше та не залежатимуть від зовнішніх постачальників.

До Дня Незалежності обіцяють передати військовим ще кілька комплектів.

Утім, потреба авіації в цьому високотехнологічному обладнанні значно вища, оскільки десятки бойових гелікоптерів нині стоять просто неба без гвинтів.

– Ми сподіваємось, ще буде щонайменше шість комплектів. А взагалі нам треба кілька десятків, тому що ударні вертольоти Мі-24 взагалі не мають лопатей, – пояснює Міністр оборони України Андрій Таран.

На Мотор Січі кажуть, що уклали контракти на виготовлення лопатей не лише із Міністерством оборони, а ще з трьома країнами.

Протиракетна оборона в Україні

18 травня міністр оборони Андрій Таран під час візиту на завод Мотор Січ заявив про те, що Україна має замислитися над створенням власної системи протиракетної оборони.

Таку думку очільник відомства озвучив на тлі загострення арабо-ізраїльського конфлікту.

За його словами, Україна минулого року вже почала працювати над створенням протиракетної оборони й розглядає можливості придбання системи на кшталт Залізного купола.

Детальніше про перспективу створення протиракетної оборони в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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