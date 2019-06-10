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Факти / Відео / Україна

Артилерія, міномети і гранатомети: ворог продовжує обстріли на передовій

На передовій за минулу добу було 26 ворожих обстрілів. На щастя, українські захисники не постраждали.

Найгарячіше було біля Водяного. Окупанти гатили там з артилерії, мінометів і гранатометів. Під мінометним обстрілом опинилися околиці Талаківки, Верхньоторецького, Новолуганського і Новоолександрівки. Наші давали відсіч.

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Бійці відзначають: у Мар’їнці після кількаденної тиші знову поновились обстріли і бойовики почали застосовувати міномети. Зокрема зранку кілька мін прилетіло в бік позицій.

За даними розвідки, десятьох окупантів поранено і знищено одну одиницю військової техніки. Тим часом донецький бойовик Олександр Болотін на своєму YouTube-каналі звинуватив окупаційну армію в провокаційних обстрілах українських армійців.

До слова, Факти ICTV розповідали про життя людей на передовій.

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