Артилерія, снайпери та авіаційні ракети: ворог продовжує атаки на фронті
Донецький фронт під атакою некерованих авіаційних ракет бойовиків, артилерії калібром 152 мм з житлових кварталів окупованого села Новоласпа та російських снайперів. На підступах до Мар’їнки напередодні поранений армієць.
Луганський фронт другий місяць потопає у дощах та багнюці. Погода провокує терористичні війська до зміни калібрів і тактики. Хоча є від такої погоди і переваги. Дощі зм’якшують на цій ділянці сланцевий ґрунт. Так армійцям легше окопуватися.
Докладніше – у сюжеті Володимира Михайлова.
Минулими вихідними бойовики випустили в небо безпілотник, який неподалік закинутого будинка побачив речі, які сушились. Кілька вогів з АГС прилетіло в дах будинку. Найімовірніше, бойовики думали, що там проживають армійці, тому гатили туди цілеспрямовано.
Армійці на передовій стараються не займати покинуті будівлі. Безпечніше жити у бліндажах з надійним перекриттям.
Очевидно, речі, які сушились, навели бойовиків на думку, що там живуть армійці. І окупанти відкрили вогонь. По колись житловому будинку російсько-окупаційна армія гатить не вперше. Будівля наскрізь пробита снарядами та гранатами.