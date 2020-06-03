Артилерія, снайпери та авіаційні ракети: ворог продовжує атаки на фронті

Донецький фронт під атакою некерованих авіаційних ракет бойовиків, артилерії калібром 152 мм з житлових кварталів окупованого села Новоласпа та російських снайперів. На підступах до Мар’їнки напередодні поранений армієць.

Луганський фронт другий місяць потопає у дощах та багнюці. Погода провокує терористичні війська до зміни калібрів і тактики. Хоча є від такої погоди і переваги. Дощі зм’якшують на цій ділянці сланцевий ґрунт. Так армійцям легше окопуватися.

Докладніше – у сюжеті Володимира Михайлова.

Минулими вихідними бойовики випустили в небо безпілотник, який неподалік закинутого будинка побачив речі, які сушились. Кілька вогів з АГС прилетіло в дах будинку. Найімовірніше, бойовики думали, що там проживають армійці, тому гатили туди цілеспрямовано.

Армійці на передовій стараються не займати покинуті будівлі. Безпечніше жити у бліндажах з надійним перекриттям.

Очевидно, речі, які сушились, навели бойовиків на думку, що там живуть армійці. І окупанти відкрили вогонь. По колись житловому будинку російсько-окупаційна армія гатить не вперше. Будівля наскрізь пробита снарядами та гранатами.

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