Асфальтували калюжі: на Прикарпатті поклали дорогу у дощ

На Прикарпатті люди роками добивалися ремонту дороги. Частину аварійного шляху їм нарешті пообіцяли реанімувати. Дорожники вирішили не зволікати і почали ремонт у дощ. Кілька днів минуло, а новенький шмат дороги вже кришиться.

На Косівщині дощило кілька днів поспіль. За таких умов кілька днів тому дорожники укладали новеньке покриття. Відео, яке того дня відзняв місцевий активіст Віталій Мацьоцький, доволі красномовне. Чоловік одразу викликав поліцію, аби засвідчити марнотратство дорожників. На 800 метрів дороги в болото закатали до 200 тис. грн, підрахував активіст.

Жахлива дорога не тільки в цьому селі. Маршрут протяжністю 40 кілометрів непроїзний. На ремонт шляху люди чекають роками. Навіть створили ініціативну групу.

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Цього року кошти нарешті дали. На два шматки протяжністю менше кілометра дорожники планували виділити 4,5 млн. грн.

Асфальт замовили наперед, тож мусили стелити – виправдовуються підрядники. Чому не зважали на дощі, які тривали вже кілька днів – пояснити не змогли. Це суцільне порушення технології укладання дорожнього полотна, – визнали в службі автодоріг. Кажуть: ремонтувати дорогу за таких обставин заборонено.

В облавтодорі – саме їхня філія виконувала роботи – проводять службове розслідування. Служба автомобільних доріг запевнила, що оплачувати підрядникам неякісні роботи не буде.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Черкащині тижнева злива знищила дорогу.

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