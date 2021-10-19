Ашан презентував новий формат магазинів
Обрати необхідний товар та забрати онлайн-замовлення поруч з помешканням – це ще одна потреба сьогодення.
Тож нещодавня поява супермаркетів максимальної наближеності Ашан Pick Up Point є не випадковістю, а об’єктивним явищем сучасного світу. Нещодавно компанія відкрила дев’ятий магазин нового формату.
– Ашан стає мультиформатною компанією і ми йдемо ближче до клієнта, – каже директор-коуч з продажів підприємства Сергій Федоровічєв.
Такий формат здебільшого схвально сприймається українцями, адже мінімізує фізичний контакт.
Тож керівники Ашан планують і надалі намагатися впроваджувати нові проекти, що відповідають викликам сучасності та непростій пандемічній реальності.
2021-10-19
Теги: історії успіху, Супермаркет