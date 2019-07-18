Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Асоціація сомельє України провела порівняльну сліпу дегустацію GreenDay EVOLUTION з кращими світовими брендами

Нещодавно в Києві відбулася дегустація міцних напоїв, організована Асоціацією Сомельє України. Під час дегустації вітчизняний бренд порівнювали зі світовими.

Дегустація проводилась в сліпу. Єдине, на що орієнтувалися члени дегустаційної комісії, це порядковий номер зразка.

Дивіться: Риболовля, відпочинок і дегустації: як працює туристичний кластер Горбогори

Звичайно, ми задоволені такою високою оцінкою, але я б не сказав, що вона стала для нас несподіваною. Наш Green Day EVOLUTION – це результат трирічної роботи міжнародної команди. Green Day EVOLUTION – це продукт, здатний на рівних конкурувати з визнанням лідерами міжнародного ринку і дана дегустація це підтверджує, – заявив Сергій Ковальчук, маркетинг-директор компанії Алеф Віналь.

Представники українського бренду кілька років йшли до такого результату. Тож подібні перемоги створюють позитивний імідж українських виробників у світі.

Нагадаємо, у Тилігульському лимані на Миколаївщині відроджують виробництво устриць, дегустація з вином і мандрівка лиманом коштує 400 гривень.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зірка Тоттенгема напився та знепритомнів на пляжі
П’яний коп розбив чотири авто у Вінниці: постраждали двоє дітей
Пити чи не пити: чи можна вагітним алкоголь
Як правильно пити алкоголь: 3 “удари в голову” та свій напій
Британські дослідники розробили замінник алкоголю
Пити чи не пити каву: відповідь МОЗ
У світі почали пити більше алкоголю – вчені
Безпечної дози немає? Супрун розвінчала міфи про алкоголь і нагадала про небезпеку

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка