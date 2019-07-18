Асоціація сомельє України провела порівняльну сліпу дегустацію GreenDay EVOLUTION з кращими світовими брендами
Нещодавно в Києві відбулася дегустація міцних напоїв, організована Асоціацією Сомельє України. Під час дегустації вітчизняний бренд порівнювали зі світовими.
Дегустація проводилась в сліпу. Єдине, на що орієнтувалися члени дегустаційної комісії, це порядковий номер зразка.
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Звичайно, ми задоволені такою високою оцінкою, але я б не сказав, що вона стала для нас несподіваною. Наш Green Day EVOLUTION – це результат трирічної роботи міжнародної команди. Green Day EVOLUTION – це продукт, здатний на рівних конкурувати з визнанням лідерами міжнародного ринку і дана дегустація це підтверджує, – заявив Сергій Ковальчук, маркетинг-директор компанії Алеф Віналь.
Представники українського бренду кілька років йшли до такого результату. Тож подібні перемоги створюють позитивний імідж українських виробників у світі.
Нагадаємо, у Тилігульському лимані на Миколаївщині відроджують виробництво устриць, дегустація з вином і мандрівка лиманом коштує 400 гривень.