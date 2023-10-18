Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
ATACMS вже нищать ВОРОГА | ТРАГЕДІЯ у лікарні сектора ГАЗИ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
– Наслідки атаки по Запоріжжю;
– Удар по Дніпру;
– Обстріл Харківщини;
– Прихисток для літніх людей;
– Робота ATACMS в Україні;
– Ситуація в Ізраїлі та Газі.
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