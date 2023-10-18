ATACMS вже нищать ВОРОГА | ТРАГЕДІЯ у лікарні сектора ГАЗИ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023

– Наслідки атаки по Запоріжжю;

– Удар по Дніпру;

– Обстріл Харківщини;

– Прихисток для літніх людей;

– Робота ATACMS в Україні;

– Ситуація в Ізраїлі та Газі.

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