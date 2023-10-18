Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
ATACMS змінять хід ВІЙНИ | УСПІХИ ЗСУ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
– Обстріл Запоріжжя;
– Наслідки ракетного удару по Харкову;
– Росіяни перегруповуються біля Авдіївки;
– Як охороняється кордон з Білоруссю;
– Як ATACMS вплинуть на хід бойових дій;
– Програма Енергодім;
– Сучасна українська творчість.
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