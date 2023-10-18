ATACMS змінять хід ВІЙНИ | УСПІХИ ЗСУ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 18.10.2023

– Обстріл Запоріжжя;

– Наслідки ракетного удару по Харкову;

– Росіяни перегруповуються біля Авдіївки;

– Як охороняється кордон з Білоруссю;

– Як ATACMS вплинуть на хід бойових дій;

– Програма Енергодім;

– Сучасна українська творчість.

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