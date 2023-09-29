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АТАКА на АЕРОДРОМ У КУРСЬКУ | Домовленості про ППО з ФРАНЦІЄЮ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023

— Артилерійський обстріл Херсонщини: загинули 3 жінки;

— Наслідки авіаудару по Костянтинівці;

— Евакуація з Гуляйполя: що розповідають місцеві;

— Вибухи в Курську: усі деталі;

— На Закарпатті судитимуть священника, який закликав до тоталітаризму та молився за Росію;

— Результати переговорів з міністром оборони Франції;

— Пораненому військовому повернули зір;

— Російський шпигун отримав 15 років ув’язнення волі;

— Прикута до візка жінка розшукує брата та сестру — анонс нового випуску Таємниці ДНК

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