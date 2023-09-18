Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Атака на Хмельниччину та виплата заборгованих пенсій! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
– Бавовна у центрі окупованого Донецька;
– Ворог дістав по зубах на Лимано-Куп’янському напрямку — Євлаш;
– Битва за Кліщіївку — репортаж з передової;
– Українські захисники пробили лінію оборони противника — Сирський;
– Ракетна атака на Хмельниччину 18.09.2023 — деталі обстрілу;
– Цивільні у лавах піротехніків ДСНС;
– Держава почала виплачувати внутрішнім переселенцям заборговані пенсії;
– Вибори в Україні під час війни;
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 18:30 (18.09.2023).
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