Атака на Хмельниччину та виплата заборгованих пенсій! Новини Факти ICTV за 18.09.2023

– Бавовна у центрі окупованого Донецька;

– Ворог дістав по зубах на Лимано-Куп’янському напрямку — Євлаш;

– Битва за Кліщіївку — репортаж з передової;

– Українські захисники пробили лінію оборони противника — Сирський;

– Ракетна атака на Хмельниччину 18.09.2023 — деталі обстрілу;

– Цивільні у лавах піротехніків ДСНС;

– Держава почала виплачувати внутрішнім переселенцям заборговані пенсії;

– Вибори в Україні під час війни;

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