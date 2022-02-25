Атака на Київ: яких ударів зазнала столиця та що відбувається зараз

Київ вже другий день як Росія пішла відкритою війною на Україну прокидається під звуки вибухів та сигналів тривоги. Близько 4:30 ранку в багатьох районах міста було чутно розриви.

За оперативною інформацією це сили протиповітряної оборони збили ворожий літак. Він впав у Дарницькому районі. Уламками всипали житловий масив Осокорки. У результаті чого загорівся житловий будинок.

Пожежу вдалося погасити о 05:37. ДСНС повідомляє, що з будинку врятовано 20 осіб, травмовано 8 осіб та евакуйовано 150 осіб.



Радник міністра МВС Антон Геращенко також повідомив, що над Києвом була збита і крилата ракета Калібр.

Після попередження про небезпеку люди ховались у бомбосховищах у всіх районах столиці. З собою брали тривожні валізи, мінімальнй запас води та домашніх тварин.

У мережі почали розганяти, що о 3:00 може щось бути. Потім ми ще у Twitteri подивились, що про це говорять і хакери з Anonymous. Тому ми вирішили – краще тут, ніж там, – говорить киянин, який провів цю ніч у бомбосховищі.

Станом на 07:11 у Києві олосили повітряну тривогу та увімкнули сирени. Жителів міста просять негайно перейти до укриття.

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