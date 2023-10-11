Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Атака на Полтавщину | Данія передасть F-16 вже у… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
– Зеленський вперше взяв участь у Рамштайні наживо;
– Столтенберг заявив про непохитну підтримку України;
– Данія планує передати Україні винищувачі F-16;
– Зеленський прокоментував війну в Ізраїлі;
– Зеленський боротиметься за президентство лише в одному випадку;
– Атака на Полтавщину 11.10.2023 — вибухи у Миргородській громаді;
– Атака на Херсон — з’явились фото наслідків;
– Обстріл Харківщини — є поранені;
– Ситуація на Донеччині — репортаж;
– СБУ викрила зрадників, які скоригували удар Іскандером по селу Гроза;
– У Грозі нескінченний похорон.
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