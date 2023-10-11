Атака на Полтавщину | Данія передасть F-16 вже у… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023

– Зеленський вперше взяв участь у Рамштайні наживо;

– Столтенберг заявив про непохитну підтримку України;

– Данія планує передати Україні винищувачі F-16;

– Зеленський прокоментував війну в Ізраїлі;

– Зеленський боротиметься за президентство лише в одному випадку;

– Атака на Полтавщину 11.10.2023 — вибухи у Миргородській громаді;

– Атака на Херсон — з’явились фото наслідків;

– Обстріл Харківщини — є поранені;

– Ситуація на Донеччині — репортаж;

– СБУ викрила зрадників, які скоригували удар Іскандером по селу Гроза;

– У Грозі нескінченний похорон.

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