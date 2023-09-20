Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Атака Шахедів на Кременчук та застосування РФ нової ракети! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
– Атака дронами на Україну — є влучання;
– Обстріл Харкова: російська армія вперше застосувала ракету ГРІМ-Е1;
– Обстріл Донеччини — є постраждалі;
– Репортаж з передової;
– Зеленський на Генасамблеї ООН — подробиці;
– Морили голодом, били та знущалися: нові подробиці від ДБР по справі ТЦК на Львівщині.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 12:00 (20.09.2023).
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