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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Атака Шахедів на Кременчук та застосування РФ нової ракети! Новини Факти ICTV за 20.09.2023

– Атака дронами на Україну — є влучання;

– Обстріл Харкова: російська армія вперше застосувала ракету ГРІМ-Е1;

– Обстріл Донеччини — є постраждалі;

– Репортаж з передової;

– Зеленський на Генасамблеї ООН — подробиці;

– Морили голодом, били та знущалися: нові подробиці від ДБР по справі ТЦК на Львівщині.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 12:00 (20.09.2023).

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