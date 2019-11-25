Атака в Керченській протоці: як Росія захопила наші кораблі та моряків

Сьогодні рівно рік після нахабного захоплення росіянами наших суден і моряків у Керченській протоці. Нині, на щастя, і люди, і кораблі вже повернулися на Батьківщину. Але щоб досягти цього, витратили чимало часу та доклали багато зусиль. Росія довго ігнорувала рішення Міжнародного трибуналу. І, врешті, так і не виконала як належить – тож Україна вимагає компенсації.

25 листопада 2018 року буксир Яни Капу та два малі броньовані катери Нікополь і Бердянськ здійснюють планований перехід з Одеси до Маріуполя. Коли підходять до Керченської протоки, дорогу їм загороджує російський танкер і два буксири.

Пообіді росіяни підіймають авіацію. А ввечері, коли Нікополь, Бердянськ і Яни Капу намагаються повернутися назад, до Одеси, противник відкриває вогонь на ураження. Поранень зазнають троє членів екіпажу Бердянська. Окупанти захоплюють судна та беруть у полон усіх 22 моряків та двох співробітників СБУ.

Кремль звинувачує їх у порушенні кордону, бо вважає Керченську протоку своєю. Хоча за міжнародним правом – це нейтральні води. У російські байки про “іхтамнєт” цивілізований світ не вірить. Це зовнішня військова агресія – відкритий напад на іншу державу. Україну підтримує ЄС та НАТО. Верховна рада уперше в історії запроваджує воєнний стан у 10 областях. А наших хлопців чекає морський бій без правил тривалістю у 9 місяців.

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На російському судилищі вони тримаються мужньо, посміхаються і надсилають привіт рідним, яких дозволено бачити лише здалеку.

Старший матрос Віктор Беспальченко одружився просто в російському СІЗО.

Наймолодший – Андрій Ейдер заручився одразу після повернення. Колишні військовополонені повернулися до Одеси. Там фонд Віктора Пінчука на прохання президента придбав для кожного по двокімнатній квартирі. Усі 24 моряків захотіли продовжити службу.

Кораблі Росія повернула лише минулого тижня, через півроку після відповідного рішення Міжнародного трибуналу, хоча суд ще в травні вимагав від Кремля негайно звільнити українських моряків і віддати захоплені судна. Пробоїни від обстрілів встигли абияк залатати. А заодно й пограбували. Зникла зброя, вогнегасники, ліхтарі та навіть унітази і білизна.

Відтак, Росія рішення суду не виконала, – наполягають у вітчизняному МЗС. Бо наших бранців відпустила лише в обмін на своїх, а не так, як ухвалив міжнародний суд. Тож Україна вимагатиме компенсації за пограбовані кораблі і визнання воєнної агресії з боку Росії.

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