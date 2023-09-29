Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
АТАКИ ЗСУ в морі налагодили ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР | Резолюція МАГАТЕ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
— МАГАТЕ ухвалило резолюцію, яка закликає РФ повернути ЗАЕС під повний контроль України;
— Українські спецслужбовці влаштували росіянам “блекаут” в Курську;
— ЗСУ зупинили штурми РФ на Авдіївському напрямку — зведення Генштабу;
— Боротьба з ворожими дронами Ланцет та Скальпель;
— Подробиці ранкового обстрілу Херсона: поранені двоє чоловіків;
— Атаки українських військових у морі налагодили рух кораблів зерновим коридором;
— Евакуація з Гуляйполя: що розповідають місцеві.
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