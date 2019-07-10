Atlas Weekend 2019: в Києві розпочався найбільший музичний фестиваль літа

50 тисяч гостей та 25 топових українських зірок – так розпочався найбільший фестиваль літа Атлас Вікенд.

Перший день традиційно називається Днем української музики. Серед хедлайнерів Альоша, МОЗГІ, Дзідзьо, Настя Каменських, Онука, Скай, Павло Зібров та Софія Ротару.

Читайте: Atlas Weekend 2019: розклад фестивалю

Третій рік поспіль у перший вечір вхід безкоштовний. Цьогоріч організатори хочуть встановити рекорд – зібрати 600 тисяч відвідувачів за 6 днів свята.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували коротку довідку про головних виконавців Atlas Weekend 2019.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.