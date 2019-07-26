Audi Q3 Sportback: характеристики і ціна

Audi представила свій новий купе-кросовер Q3 Sportback.

Він створений на базі кросовера Q3, де змінили кузов. Тепер він купеподібний, тож дах трохи опустили. Через це для пасажирів позаду тепер менше місця, так само зменшився і об’єм багажника.

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Загалом зміни в інтер’єрі мінімальні – окрім даху підкорегували задній бампер і решітку радіатора. Всередині новий Sportback майже повністю такий же, як Q3.

З двигунами теж нічого не міняли – найпотужніший 2-літровий бензиновий на 230 коней, такий самий дизель видаватиме 190. У продажу нові Q3 Sportback уже з осені від 40 тис. євро.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Audi показала електрокросовер на базі Q2.

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