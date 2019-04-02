Autism friendly space: в Україні пройшов марафон для дітей-аутистів

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про аутизм.

Створення в Україні дружнього до аутизму середовища – одне з головних завдань марафону Autism friendly space. До нього вже долучилася мережа кінотеатрів. І відтепер щомісяця проводитимуть спеціальні сеанси для людей з аутизмом: із приглушеними звуковими та світловими ефектами.

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Ініціювала марафон асоціація Child.ua, яку очолює Євгенія Тимошенко. Мета марафону – привернути увагу до людей з аутизмом і показати, що вони не хворі, просто особливі. На підтримку таких українців записали соціальний ролик знаменитості. Ролик також показуватимуть перед сеансами в мережі столичних кінотеатрів.

Асоціація Child.ua уже кілька років піклується про таку малечу. Щороку це приблизно 3 тис. дітей. Їм допомагають соціалізуватися, культурно і творчо розвиватися. Наприклад, 5 квітня в колонній залі КМДА відбудеться благодійний концерт Музика, що зцілює. Для людей з аутизмом гратиме музикант і композитор Євген Хмара.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у новозеландському супермаркеті ввели “тиху годину” для людей з аутизмом.

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