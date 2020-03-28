Аварійне приміщення та неготовність до коронавірусу – стан лікарні Хуста

Хустська районна лікарня на Закарпатті лякає своїми стінами та станом. Інфекційне відділення давно потребує капітального ремонту.

У відділенні бракує персоналу. Тут шість медсестер, сім санітарок і троє лікарів. Немає жодного апарату штучної вентиляції легень. Є вони лише у реанімації. Для хворих на коронавірус підготували один бокс на два місця. Медики відверто зізнаються: у них катастрофічно малий запас засобів особистого захисту.

Будівля розвалюється, обсипаються стіни, всередині – пліснява. Підвал залитий водою. А пральня лікарні взагалі нагадує декорації до кінострічок. Там повсюди грибок, антисанітарія та іржаві пральні машинки.

Докладніше – у сюжеті Світлани Ковбиці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, в якому стані інфекційні лікарні в Україні.

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