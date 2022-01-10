Аварійний тиждень: представлено найрезонансніші ДТП в Україні

У новорічні свята в Україні сталося кілька резонансних ДТП, спровокованих п’яними водіями.

У Вінницькій області вантажівка зіткнулася з легковим авто, внаслідок чого загинули троє осіб. Легковик через удар зім’яло. Внаслідок пригоди постраждали водій, 47-річна жінка та 52-річний чоловік. Постраждалих ледве вдалося вирізати із заліза.

За версією слідства, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення.

Також резонансна аварія сталася в українській столиці. Машина швидко їхала дорогою та врізалася в паркан. Водія викинуло із салону, а сама машина спалахнула. Пасажир дивом вижив у цій ДТП. В аварію потрапила машина таксі.

Ще одна ДТП сталася у Запоріжжі. Молода водійка легкового автомобіля, випивши алкоголю, знесла бетонний стовп. Усі пасажири авто вижили. Сама водійка постраждала.

Більше того, після свят аварія сталася у Сумах. Автогонщик на легковому автомобілі вирішив втекти від правоохоронців, які його переслідували, та збив пішохода. Внаслідок пригоди 24-річна жінка отримала травми та була доставлена ​​до лікарні.

У Чернігові автомобіліст теж збив пішохода. Постраждалим виявився 69-річний чоловік. Він майже перетнув пішохідний перехід, коли на нього наїхала машина. Водій зупинився лише за 40 метрів. Постраждалого врятувати так і не вдалося.

Під Києвом зіткнулися два легковики, внаслідок чого загинув водій одного з автомобілів та його собака. При зіткненні обидві машини спалахнули. У другому авто перебувало ціле сімейство – батько, мати та маленький хлопчик.

Більше того, у Києві спалахнув трактор. Що спричинило пригоду, невідомо. Водієві вдалося відійти на безпечну відстань, коли це сталося. Допомогти з гасінням транспортного засобу кинулися інші люди, які проїжджали повз.

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