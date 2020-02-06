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Аварія літака в Стамбулі: обставини та чому звинувачують пілотів

Пілотів Boeing, який розбився в аеропорту Стамбула, прокуратура звинувачує у зайвому ризику. Але слідчі ще мають з’ясувати обставини через самописці.

Літак компанії Pegasus приземлявся під час зливи і сильного вітру, інші два судна відмовились сідати у таких умовах і полетіли на запасний аеродром.

Врешті, Boeing вдарився об смугу, а потім впав з висоти у 50 метрів. Зі 170 людей загинули троє, 31 поранений. Подробиці знає Андрій Гетьман.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Туреччині розбився літак після посадки.

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