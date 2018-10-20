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Аварія на хімзаводі та пожежа в метро: навчання на Дніпропетровщині

Виття сирен, аварія на хімзаводі та пожежа на станції метро. На Дніпропетровщині пройшли масштабні командно-штабні навчання.

Протягом трьох днів Дніпро та область відпрацьовували дії на випадок виникнення надзвичайних ситуацій – розгортали пункти екстреної допомоги та евакуйовували людей. Всього в навчаннях взяли участь майже 5 тисяч рятувальників та фахівців з цивільного захисту населення.

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За легендою на аміакопроводі сталася аварія. Декілька сіл накрила небезпечна хімічна речовина.

Аварія на гідроелектростанції, водоканалі, аміакопроводі та вибухи боєприпасів на залізничній станції – ці аварії можуть теоретично статися в області.

Нагадаємо, на Волині горять торфовища. Вогонь пошкодив десятки гектарів трави та лісу. Займання нині гасять на території 7 гектарів у Маневицькому районі.

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