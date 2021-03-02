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Аварія на водогоні у Лозовій: міськрада може оголосити надзвичайну ситуацію

Через масштабну аварію на водогоні у Лозовій Харківської області, яка сталася у п’ятницю, 26 лютого, люди вимушені виживати без води.

У такій ситуації опинилися понад 70 тисяч мешканців Лозової і сусідніх селища Панютине та села Домаха.

Люди купують воду для приготування їжі та побутових потреб. У лікарнях, дитсадках і школах ситуація критична.

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Водогін, де сталася аварія, обслуговує харківське комунальне підприємство. Пошкодження виявили на трубі 800 мм, ситуація надскладна – водогін пролягає під залізницею, і копати там не можна. Треба діставатися місця аварії, пролізаючи трубою.

Водночас запасів води залишилося лише на випадок пожеж. До житлових будинків Лозової організували підвезення технічної води. У міській раді готові оголосити надзвичайну ситуацію.

Аварія у Києві

У Києві у лютому сталася аварія на інженерних комунікаціях Київводоканалу.

Поблизу станції метро Чернігівська прорвало трубу, чере що затопило вулицю.

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