ДТП в Австралії – подробиці ДТП події 20 жовтня у Вуллонгонзі

Аварія в Австралії: потяг врізався в автомобіль на колії та зійшов з рейок

Незвичайна аварія сталася сьогодні вранці, 20 жовтня, у місті Вуллонгонг на території Австралії. Потяг зійшов з колії після того, як врізався у викрадений автомобіль.

Транспортний засіб залишили просто на переїзді. Через зіткнення один з передніх вагонів потяга перекинувся на бік, нахиливши другий вагон.

Унаслідок аварії постраждали четверо людей, серед них є машиніст потяга. Рятувальники звільнили його та доставили до місцевого медичного закладу разом з охоронцем та двома пасажирами.

У місцевій поліції зазначили, що це диво, що обійшлося без жертв. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії – вони підозрюють, що дорожньо-транспортна пригода сталася не випадково.

За словами очевидців, перед зіткнення вони бачили, як з місця аварії тікав невідомий чоловік. Поліція наразі розшукує можливого винуватця аварії.

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