Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Авіанальоти на Авдіївку частішають | Росія вивела Калібри в море | Новини Факти ICTV за 19.01.2024
– Зведення Генштабу 18.01.2024.
– Ситуація в Авдіївці: окупанти збільшили інтенсивність авіаударів.
– Росіяни продовжують обстріли Херсонщини і зазнають втрат.
– У Чорному морі перебувають три російські кораблі, один з яких має на борту 8 ракет Калібр.
– Нацгвардійці показали, як працює реактивна система залпового вогню Град.
– США запровадили нові санкції проти компаній та суден, які допомагали РФ обходити обмеження.
– Революція Гідності: роковини перших сутичок на Майдані.
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