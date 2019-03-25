Авіатаксі та випасання худоби: в Атланті показали вертольоти майбутнього

Днями, в американській Атланті відбулася виставка найновіших вертолітних розробок.

Вертольоти на заході – необхідний і вже звичний атрибут будь-якої рятувальної операції. На відміну від України, де гелікоптер досі залишається екзотикою і поки дуже рідко вилітає в екстрених випадках, в Австралії селяни використовують гвинтокрил для випасання худоби. Тому напрямки розвитку малих авіа-машин дуже різноманітні і виробники намагаються не відставати від часу та його потреб.

Не уявляють своєї роботи без гелікоптерів і медики скандинавських країн – там лікарям потрібно долати великі відстані і повітряні машини заощаджують час.

Сучасні гелікоптери здатні працювати і за повної темряви – завдяки шоломам нічного бачення – і пілот, і рятувальники можуть приземлитися практично на будь-якій рівній поверхні.

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Армія США зацікавлена також у кулеметах. Новітні розробки створюють справжню вогняну стіну. Саме підтримка піхоти з гелікоптерів у наш час – основа військових операцій. Для армії США розробляють принципово новий гелікоптер – на хвості немає гвинтів. Це компенсується спеціальними соплами і вентиляторами. За рахунок цього, машина літатиме зі швидкістю 300 км/год.

Уже активно розробляється авіа-таксі, що працюватиме за принципом Uber. Тобто ви зможете телефоном викликати вертоліт і він сяде там, де вам потрібно.

Швидкість і маневреність – головні переваги гелікоптерів, тож і в Україні створюють сучасний флот гвинтокрилів – для рятувальників, поліцейських і прикордонників.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні створять Єдину авіаційну систему ДСНС з 55 вертольотів.

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