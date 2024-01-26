Авіатроща у Бєлгороді – офіційний коментар від ГУР| Новини Факти ICTV за 26.01.2024

– Кількість жертв внаслідок російського ракетного обстрілу Харкова 23 січня збільшилась до 11

– Росіяни обстріляли Херсон: що відомо станом на 26.01.2024

– У місті не лишилося жодного вцілілого будинку: як виживають люди в Авдіївці

– Деталі авіакатастрофи з літаком Іл-76 під Бєлгородом: реакція ООН

– ГУР прокоментувало авіакатастрофу у Бєлгороді

– Сапери 65 ОМБр показали свою роботу на Запорізькому напрямку

– Уряд буде переглядати й оптимізувати виплати переселенцям – Верещук

– 15 мільйонів євро від ЄС на будівництво укриттів в Україні

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 10.30 (26.01.2024).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.