Олена Фроляк, керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Авіатроща у Бєлгороді – офіційний коментар від ГУР| Новини Факти ICTV за 26.01.2024
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