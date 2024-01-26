Авіатроща у Бєлгороді – офіційний коментар від ГУР| Новини Факти ICTV за 26.01.2024

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Олена Фроляк, керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 10.30 (26.01.2024).

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