Авіація, безпілотники та ПТРК: на Миколаївщині пройшли масштабні військові навчання

У Миколаївській області стартували масштабні військові навчання на полігоні Широкий лан.

Тут тренується винищувальна, штурмова, транспортна та безпілотна авіація, відпрацьовують висадку десанту та ракетні стрільби.

За ходом навчань спостерігав президент Володимир Зеленський, зокрема за тим, як протиповітряна оборона відпрацьовує відбиття повітряного нападу противника, а армійська авіація здійснює підтримку наземних сил та забезпечує висадку десанту.

У маневрах взяли участь і безпілотні літальні апарати Bayraktar які Україна нещодавно отримала від Туреччини. Схожа техніка допомогла Азербайджану звільнити Нагірний Карабах.

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Під час навчань на Широкому лані випробували також реактивні артсистеми і протитанкові ракетні комплекси Джавелін, Стугна та Корсар.

Президенту також продемонстрували, як механізована бригада сухопутних військ звільняє населений пункт від диверсантів та веде бій із силами противника, що вдався до контратаки.

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