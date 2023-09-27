Авіаудар по Бериславу 27.09.2023 та інтригуючі новини з фронту! Новини Факти ICTV за 27.09.2023

– Тарнавський заінтригував новинами на Таврійському напрямку;

– Обстріл Херсонщини 27.09.2023: росіяни завдали авіаудару по Бериславу;

– Обстріл Нікопольського району: є поранені;

– Втрати ворога — дані Генштабу ЗСУ;

– Захисники, які тримають оборону на Півдні — репортаж Військового телебачення;

– Порятунок єдиного мешканця села на Донеччині — кадри рятувальної операції;

– Екскомандувач Сухопутних сил НАТО в Європі Бен Годжес висловився про контрнаступ ЗСУ;

На засіданні Ради безпеки ООН обговорили загрози міжнародним миру та безпеці;

– Історія переселенки з Херсонщини, яка втратила свій дім та чоловіка на війні.

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