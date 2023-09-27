Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Авіаудар по Бериславу 27.09.2023 та інтригуючі новини з фронту! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
– Тарнавський заінтригував новинами на Таврійському напрямку;
– Обстріл Херсонщини 27.09.2023: росіяни завдали авіаудару по Бериславу;
– Обстріл Нікопольського району: є поранені;
– Втрати ворога — дані Генштабу ЗСУ;
– Захисники, які тримають оборону на Півдні — репортаж Військового телебачення;
– Порятунок єдиного мешканця села на Донеччині — кадри рятувальної операції;
– Екскомандувач Сухопутних сил НАТО в Європі Бен Годжес висловився про контрнаступ ЗСУ;
На засіданні Ради безпеки ООН обговорили загрози міжнародним миру та безпеці;
– Історія переселенки з Херсонщини, яка втратила свій дім та чоловіка на війні.
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