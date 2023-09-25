Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Авіаудар РФ по Бериславу | “Абрамси” вже в Україні | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
– Нічна атака на Одесу: кількість жертв збільшилась;
– Посеред дня російські військові обстріляли з артилерії Часів Яр на Донеччині – є пошкодження;
– 34 офіцери та один командувач загинули внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ;
– Військові із “Російського добровольчого корпусу” навідались до Курська – був бій із ФСБ;
– Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перші танки Abrams;
– Масове поховання на Харківщині: триває ексгумація тіл з Ізюмського лісу;
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